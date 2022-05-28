文山二警方日前巡邏時，在興隆路小巷附近，發現40歲張男騎機車轉彎沒打方向燈，於是上前盤查，張當時滿身酒味，還向警坦承「我確診啦！要用哪條辦我啦？」警方查出張酒測值為0.31，除依公共危險罪送辦外，另函請衛生局裁罰。

文二興隆所警員吳旻諺、鍾伯彥日前巡邏，發現1部機車迅速轉入小巷，因車速較快且沒打方向燈，趨車上前攔下張姓騎士，依未依規定使用方向燈盤查，這時發現他散發出酒氣。

張出示證件時神情緊張，最後向警坦承：「我坦白說啦，我是確診者，現在要用哪一條辦我啦？」表示因為隔離很無聊，所以將手機放在家裡，自行外出買酒，警方酒測後酒測值也達到0.31。

警方後根據防疫專線，發現張第二天就解除隔離，但卻擅自外出買酒，警訊後依公共危險罪送辦張，另依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，函送衛生局裁處罰鍰。

警方呼籲民眾，未解除居家隔離、檢疫的民眾，務必配合防疫規定，避免觸法受罰。

確診男隔離偷外出 酒駕遭警查獲

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