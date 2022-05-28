Kh-101巡弋飛彈

當烏克蘭部隊將擄獲，還有部分摧毀的俄羅斯軍備拆開時，他們發現，俄方高度依賴外國製，尤其是美國製造的微晶片。

據《動力》（The Drive）網27日報導，烏克蘭情報單位手中的元件清單顯示，「巴爾瑙」（Barnaul）-T系統內的9S932-1防空指揮車、「鎧甲」（Pantsir）防空系統、卡-52「短吻鱷」（Alligator）攻擊直升機，還有Kh-101（AS-23A Kodiak）巡弋飛彈內，都出現了這些微晶片。

而相關零組件清單提供了一些至今最詳細的資訊，讓人得以一窺俄羅斯人從何處獲得關鍵的微晶片，半導體和其他元件。一位專家指出，這些清單上的零組件令人嚴重懷疑，俄羅斯製造武器技術元件的能力，以及美國等國家維護相關 技術安全的能力。

例如，烏克蘭情報局說，專家發現，「巴爾瑙」-T防空指揮車的通訊系統內，有來自英特爾（Intel）、邁瑞（Micrel），美光科技（Micron Technology）和愛特梅爾（Atmel）等美國廠商的8枚微晶片。

此外，烏克蘭專家還發現，「鎧甲」防空系統的定向儀內，有由超微（AMD）、羅徹斯特電子（Rochester Electronics），德州儀器（Texas Instruments）和凌力爾特（Linear Technology）等美國廠商所製造的5枚晶片。

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