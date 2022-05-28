本土疫情持續升溫，一名網友分享，他吃完鹹水雞舌頭開始些微刺痛，原以為是味精過敏，但隔天喉嚨就暴痛，快篩卻都是陰性，直到3天後才驗出陽性，而他這段期間去上班都感覺生不如死、超難受。提醒大家出現舌頭怪怪的、喉嚨暴痛、疲倦、流鼻水與咳嗽等5症狀要注意。

一名網友昨在PTT上發文說，他上周日（22日）晚上買了鹹水雞吃，結果吃完以後舌頭出現很詭異的症狀，感覺到有一點刺，需要一直喝水，起初以為是味精過敏，但嚴重程度感覺是以前吃的味精的數倍，結果吃完鹹水雞隔天（23日）的下午，他的喉嚨就超級無敵痛，體溫也有些微微上升。

該網友指出，到了周二（24日）他的喉嚨還是很痛，然後有點異物感，上班時都覺得生不如死，但不管怎麼快篩卻都是陰性；到了周三（25日）才終於快篩陽性，然後從周四（26日）開始放確診隔離假。

該網友也分享，確診新冠肺肺炎後出現了5個症狀，分別是舌頭怪怪的、喉嚨暴痛、疲倦／精神差、流鼻水與輕微咳嗽。而他嘗試喝冰的椰子水或是服用感冒藥與清冠一號都蠻有效的。

貼文引起網友討論，「喉嚨是真的痛」、「喉嚨真的痛到爆欸」、「我舌頭感覺腫腫的 喉嚨痛 怎麼驗都陰性」、「喉嚨痛3天+發燒咳爆的確診者路過」、「我沒發燒但吞口水好痛」、「聽到身邊很多確診都是先喉嚨痛，但快篩陰」。