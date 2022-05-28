2022年新北閱讀節以1001頁篇幅撰寫出新北的文化故事，其中淡水即是新北市5條美學廊帶的「藍天海岸」路線，蘊含豐富歷史文化與人文風情，透過淡水走讀旅行，便能從這些歷史與人文所迸發出的故事，發現女力之美。

淡水走讀之旅 串聯歷史與人文記憶

淡水女學堂

閱讀新北1001頁和淡水在地走讀品牌「旅學堂」協力引領遊人們看見在地女子力。淡水女學堂為馬偕博士1884年開辦的第一間女子學校，打開台灣女性求學大門。引路人真理大學台文系教授戴華軒，講述馬偕博士夫人張聰明的故事，陪伴丈夫完成辦學，但卻很少人對張聰明有所了解，一旁的真理街更藏有鮮為人知的女性身心靈成長故事。

雲門劇場

原址位在八里排練場的雲門舞集舞團2008年遭逢大火，在新北市政府協助下，在中央廣播電台淡水分台舊址，以「雲門劇場」重生，園區內具代表性的雕塑「旋的冥想」，即是雲門舞集為紀念「雲門2」創團藝術總監羅曼菲所建立，其雕塑的曼妙身姿即是發想於她在《輓歌》這首舞蹈表演中，連續旋轉獨舞10分鐘，精湛的舞技可說是讓眾人驚艷不已。創辦人林懷民更譽其為「天生的舞者」，雖然羅曼菲現今已癌逝，但其舞姿早已刻劃在眾人腦海中，成為女力典範之一。

英國奶奶

淡水中正路上的英國奶奶餐廳，是來台超過11年的英國人妻Amy為了愛來到台灣，支持台灣老公「凳子」的創業夢想，透過端出拿手的英式料理，像是英式農舍派、蘇格蘭炸彈，讓台灣人除了嚐到美食滋味之外，亦能感受外國女性的獨特魅力。

走訪歷史軌跡 用五感認識在地故事

網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》看到新北閱讀節和走讀小旅行的關鍵字有文化、旅行、特色、體驗等，在行走之間用五感體驗歷史文化與人文風情獨特之美，認識在地故事。

「2022新北閱讀節」將經由新城《漫讀生活美》城市美學主題展，以及舊城《雙成串流》城市願景活動（04/22-05/30），引導遊人探詢新北從古到今的在地故事。新北市文化局也特別和網路溫度計合作【旅讀週曆】影音節目，帶大家一探淡水在地的歷史與人文情懷，感受女性生命之美。

展區資訊

展覽地點： 新北市立圖書館總館

新北市板橋區貴興路139號

旅讀週曆

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分析說明：

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