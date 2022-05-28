疫情持續升溫，中重症、死亡人數不斷飆升，日前才發生浩然敬老院群聚感染事件，卻傳出街友中途之家 也出現群聚感染，根據北市社會局統計，今年截至5月26日，入住街友中途之家的住民，確診數則高達49人，其中2人因症狀較明顯送醫，1人治癒後出院，1人則出院前死亡。

去年疫情爆發，萬華區被列為確診熱點區域，社會局針對台北車站及艋舺公園積極防疫宣導及街友防疫物資補給，並列冊街友，今年1月1日起至5月26日，中正區確診的街友人數共計13人、萬華區街友確診共計12人和大同區則有1人，總計26名街友陸續確診，多數為輕症，不過，反而是安置在街友中途之家的住民，卻出現群聚感染，確診人數多達49位。

社會局表示，街友中途之家的住民，疫情以來共有49人確診，多數為輕症或無症狀，僅2人送醫治療，1人康復已出院，另1名則為50多歲的街友，原本順利轉到一般病房，卻在出院前因心肺功能衰竭而死亡，醫生判定是新冠肺炎造成死亡，所有確診者與接觸者皆依中央疫情指揮中心規定辦理。

社會局指出，有住民確診後，立即依照防疫指引，啟動分艙分流的照護，而該名過世的街友打過3劑疫苗，並沒有任何的慢性病史，送醫院就醫後，原本病情好轉，從專責病房轉至一般病房，因為恢復狀況良好，沒有投藥，但卻在出院前出現心肺功能衰竭的情形，最後不幸死亡。