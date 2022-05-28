郭彥均揭醫護淚訴「很多孩子走了」 蘇貞昌：不實謠言會咎責查辦

藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，內容提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，引發爭議；郭事後也發文道歉並澄清。行政院長蘇貞昌今(28日)表示，這種不實內容相近類似，都由相關團體明顯操作痕跡，非常不宜，「我們會加以咎責查辦，同時也希望國人同胞大家不要相信假訊息」。

今有媒體詢問「藝人郭彥均發文說很多孩子離開，引發網軍攻擊，外界質疑政府有無相關責任?」蘇貞昌回應，這種不實謠言、內容相近類似，都由相近團體有明顯操作痕跡，非常不宜，同時對於辛苦的防疫工作非常的不尊重，並且引起社會恐慌，大可不必，我們會加以咎責查辦，同時也希望國人同胞大家不要相信假訊息，也不要亂傳未經查證的訊息。

另外，行政院昨天宣布，0到6歲可以領5劑的免費快篩，但新聞稿提到2歲以下的幼童不能使用，外界質疑為什麼要發不能用的快篩，在野黨更批評，防疫物資不該變成「斤斤計較的施捨」。

蘇貞昌表示，快篩劑0到2歲兒童不宜使用，我們在快篩實名制的時候都已經准許他們領取，但領取的家長可以使用，只是不宜用在0到2歲兒童；家長有保護，也等於是保護幼童。

蘇貞昌說，希望大家一起做好防疫，同時相關物資也希望讓民眾充分掌握，對於比較有需要、熱區，會配給地方政府更多防疫物資，，要給中低收入戶、長照，甚至0到6歲的幼兒童都可以領取。