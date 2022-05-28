中國證監會及香港證監會27日公布，原則同意兩地交易所將符合條件的交易型開放式基金（ETF）納入互聯互通。港交所隨後公布，將ETF納入「滬港通」及「深港通」北向及南向交易的資格準則。

其中，上交所及深交所上市ETF若要成為北向交易合資格證券，必須以人民幣計價，且最近6個月日均資產規模不低於人民幣（下同）15億元，須已上市不少於6個月，跟蹤的標的指數發布時間滿1年，跟蹤的標的指數中，上交所和深交所上市股票權重佔比不低於90％，且「滬股通」股票和「深股通」股票權重佔比不低於80％。

另一方面，由香港證監會主要監管的聯交所上市ETF若要成為南向交易合資格證券，必須以港元計價，且最近6個月日均資產規模不低於17億港元，須已上市不少於6個月，跟蹤的標的指數發布時間滿1年。

此外，不得為合成ETF或槓桿及反向產品，跟蹤標的指數中，港交所上市股票權重佔比不低於90％，跟蹤標的指數如為恒生指數、恒生中國企業指數、恒生科技指數或恒生香港上市生物科技指數，其港股通股票權重佔比不低於70％等。