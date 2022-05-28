行政院長蘇貞昌28日出席全國文化會議開幕，本次會議為《文化基本法》通過後首次舉辦的全國文化會議。蘇貞昌強調《國家語言發展法》並不是要讓台灣成為「雙語國家」，最重要的是46種國家語言都能夠生生不息。

蘇貞昌強調：「台灣沒有要成為雙語國家，台灣要提升英語的能力是為了外交、外貿，要歡迎外國，國際溝通有這個需要。」但他指出更重要的是國家語言的保存發展，各種國家語言包括原住民語等共46種都要推動。「要活一點，不是只有很制度性的，很一次性的，是真真正正希望能夠多使用，真正讓這個語言能夠生生不息的。」

文化部長李永得也指出，文化會議是四年一次制度性的會議，可比奧運一樣重要！此次的主題「文化。生生不息」，其實核心就是創造力，「創造力不管是財經、科技、文化對於國家相當的重要。」分區論壇設定了四個主題：「強化在地文化歷史」、「台灣文化價值之轉譯與應用」、「推動文化跨域與國際合作」及「青年參與及文化平權」。

四大主題連結在地的歷史跟未來，以及跨域聽取各界意見，讓文化在台灣的土地、人民、生活當中去演繹、傳承、創造、發展新的文化未來。他也指出，過去談文化比較強調創造面、供給面，這次也強調產業面，創造產業面，也是文化政策重要面向。