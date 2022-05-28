根據外媒與推特帳號報導，俄軍在烏東頓巴斯（Donbas）地區前線派出了綽號「終結者」（Terminator）的城市巷戰作戰坦克BMP-T，然而根據照片顯示，BMP-T在盧甘斯克（Luhansk）地區遭遇烏軍炮襲，狼狽逃離戰場。
英國國防部稱，隨著俄軍努力在烏東地區取得突破性進展，他們將BMP-T派往前線。BMP-T是俄羅斯現代重型坦克支援戰車，專為城市作戰而設計。該坦克的是因1994年俄軍在車臣巷戰慘敗後而設計出來的坦克，在2008年正式服役。
BMP-T的底盤是使用T-72甚至之後T-90坦克的底盤以及發動機，讓BMP-T有極高的機動性與越野性能，在無障礙最高速可達60公里，翻越1.5公尺的路障。
BMP-T配備了4枚9M120反戰車飛彈，能夠射中最遠6公里的目標，正面另有2挺30公厘榴彈機槍，兩門榴彈發射器和一挺PKTM 7.62毫米口徑機槍，備有電子機械傳動裝置和PHK瞄準儀以及2,000發子彈。
然而追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」分享兩張照片，BMP-T在盧甘斯克的戰鬥中遭烏軍砲火襲擊，雖然沒被擊毀但也狼狽地逃離戰場。
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