潮境智能海洋館透過5G視訊，讓民眾能夠看到潮境海灣的生物棲息與繁衍。（海科館提供／張志康基隆報導）

國立海洋科技博物館宣布，先前因疫情暫停開放的潮境智能海洋館，為配合即將到來的「世界環境日」與「世界海洋日」，將自6月1日起，開放讓民眾參觀。海科館並公布了近期透過水下攝影機拍攝的海洋生物畫面，民眾將可在智能海洋館親眼目睹。

海科館表示，海底世界許多海洋生物自春天開始一直延續到夏天，忙著展開尋覓對象與繁殖的活動行為，海科館透過設在潮境保育區內的攝影鏡頭觀察，不但可記錄保育區的成效，同時也觀測到一些不易看到的海洋生物行為。例如今年228連假時期，即觀察到萊氏擬烏賊（軟絲仔）到潮境海灣報到，同時也在柳珊瑚上產滿了卵串。近期更觀察到海灣內燕尾光鰓雀鯛求偶的影像。

提到海科館透過潮境海灣5G視訊的觀察與攝錄，海科館館長陳素芬說，整個潮境海灣就是實景的大水族館，這些海洋生物悠游自在的在保育區生活與繁衍下一代。

她進一步說明，最近潮境海灣的海綿區鏡頭中，觀測到燕尾光鰓雀鯛認真的整地，發情後在前半身抹上一層藍的婚姻色，尾巴的白色擺動時，顯得特別耀眼。牠努力地趕走其他雄魚及其他進入範圍的魚，賣力地迅速垂直上下游動來追求女友。在此同時，海灣內大小花枝也併排悠游，體型較大的公花枝與體型較小的母花枝，似乎在這時節展開了約會之旅。

陳素芬表示，這些畫面一般很難得看到，待燕尾光鰓雀鯛佳偶成雙後，民眾則有機會在「潮境智能海洋館」透直播的鏡頭裡觀測到魚爸魚媽如何照顧卵寶寶的過程，也歡迎民眾6月1日後，到潮境智能海洋館參觀這座結合科技與海洋復育、照護的海洋生物展示館。