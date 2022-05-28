高美路現經強降雨考驗已無淹水情形，有效解決該區長年的淹水問題。（台中市政府提供）

近日梅雨鋒面過境，考驗海線地區雨水下水道的普及率！台中市水利局指出，自2019年到2021年陸續向中央營建署爭取補助約2.2億元經費，加強海線地區水安全建設，去年底完成的「台中市清水區高美路排水後續工程」，現經強降雨考驗已無淹水情形，有效解決該區長年的淹水問題。

水利局指出，市府投入海線地區的水安全建設，如「大甲區民權路排水改善工程」、「大甲區興安路雨水下水道新建暨改善工程」、「清水區公正路雨水下水道工程」、「沙鹿區中山路G幹線雨水下水道工程」、「沙鹿區向上路(M13)上游雨水下水道工程」、「梧棲區大智路二段雨水下水道」等均發揮奏效。

台中市持續向中央爭取前瞻補助約2.5億元，解決地方淹水問題及提升區域防洪能力、加強水安全建設，如「沙鹿區鎮南路L7與水下水道工程」、「梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善工程」、「外埔區中山路雨水下水道工程」及「大甲區大智街雨水下水道工程」等案，讓海線地區排水能力大幅提升．有效解決淹水情況。

水利局強調，近期適逢梅雨季並進入汛期，提醒市民在雨季時，應保持危機意識，水利局也將持續密切觀察，當地排水情形並適時因應，確保當地居民生命財產安全。