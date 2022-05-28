泰國知名女星妮達帕查娜維拉潘(Tangmo)，2月跟友人們搭遊艇出遊意外墜河，被尋獲時已成冰冷遺體，由於疑點重重引發高度關注，日前臉書竟更新貼文，表示是被朋友陷害而死，讓所有人毛骨悚然，沒想到母親密友日前更踢爆Tangmo手機有死前被逼拍的裸照，更指出經紀人是設下此局的共犯之一。

女星Tangmo墜河溺斃身亡後，母親原先對外堅稱女兒的死「絕對不可能是意外」，但事隔幾天竟表示願意原諒無照開船的富豪，據悉是富豪開出3000萬泰銖(約台幣2585萬)高額賠償金，以不再追究責任為交換條件，讓其母接受此價碼，放棄追求真相，不過案情卻大逆轉，母親先是撤換律師，更改口聲稱女兒遭謀殺，接著將女兒手機寄給男性密友Bang Jack，沒想到破解手機後，發現有上千張照片被刪除，其中包括她死前被強逼拍的裸照。

Bang Jack隨後坦承Tangmo社群網站新的貼文，全都是出自他手，強調是為了還原真相，日前受訪時更爆料Tangmo曾和經紀人多次發生爭執，原本有意結束合作關係，沒想到經紀人竟主動道歉，並邀請她參加遊艇趴，主要是要把她帶到飯店「賣給」某大人物，而Tangmo驚覺遭設局後，似乎意識到會遇害，過程中不斷拍照和錄音存證，接著更透露Tangmo當晚8點多就被載去飯店，但卻於晚上10點多發文曬出她和Krarit的合照，被質疑是刻意混淆視聽。

Bang Jack雖然揚言要公開Tangmo手機照片，讓真相曝光揪出兇手，不過曾因詐欺前科逃到美國的背景遭起底，讓外界質疑可信度，至於Tangmo母親態度突然一百八十度大轉變，據悉是得知律師明知女兒死因不單純，卻堅持要以輕生結案，才決定對外求援。