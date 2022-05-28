今天在大聯盟場上洋基以2：0擊退光芒，拿下4連勝，繼續以33勝13敗的傲人戰績在聯盟獨走，此戰洋基全場只讓光芒敲出2支零星安打，投手表現堪稱完美，先發的泰隆(Jameson Taillon)投8局被敲2安打無失分，力奪個人第5勝，接手的牛棚大將荷莫斯(Clay Holmes)仍舊穩健，守住比賽拿下第6次救援成功。

Gleyber Torres with his 8th HR of the year to give the Yanks a 1-0 lead! He had 9 all of last year. #RepBX pic.twitter.com/LGNZRzz632 — The Hot Esquina Podcast (@hotesquinapod) May 28, 2022

洋基重炮手「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)進入10天傷兵名單，但這似乎不影響全隊的發揮，不論是打線和投手群都拿出超水準表現，昨天靠打線攻下7分、先發投手柯特斯(Nestor Cortes)8局失1分拿下勝利，而今天的先發泰隆更是勇猛，主投8局僅被敲2安打無失分，送出5次三振沒有任何保送，前4局和7、8局上演三上三下。

泰隆只在5、6局被阿羅薩雷納(Randy Arozarena)、馬格特(Manuel Margot)敲出安打，第6局讓馬格特上到二壘，但隨即解決3人結束危機，此戰後他的戰績來到5勝1敗，自責分率僅2.49，表現非常出色，加上昨天的柯特斯(4勝1敗自責分率1.70)、王牌大將寇爾(Gerrit Cole/4勝1敗自責分率3.31)，先發輪值三巨投儼然成形。

牛棚大將荷莫斯接手第9局維持火熱表現，1局無失分送出2K，自責分率再下降到可怕的0.36，本季他出賽23場拿下4勝0敗6次救援成功，24.2局的投球中僅失了1分，幾乎取代查普曼(Aroldis Chapman)成為最強終結者，後者季初表現也非常好，但目前自責分率飆升到3.86，不過必要時他仍是牛棚不可或缺的投手之一。

Matt Carpenter’s first homer as a Yankee! pic.twitter.com/Dy4mG4FKXp — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 28, 2022

而洋基打線只靠2發全壘打就奠定勝基，第4局托瑞斯(Gleyber Torres)再次挺身而出敲下本季第8號轟，逮中投手91 mph四縫線快速球轟向左外野，托瑞斯近7場比賽打擊率雖然只有2成，但揮出3支全壘打，目前打擊率.234。接著才剛入隊的前明星內野手卡本特(Matt Carpenter)敲出本季首轟，為球隊增添保險分，並一路領先到最後。