2022年過了將近一半，疫情危機卻仍舊未能解除，民眾只能在自求多福中尋找小確幸。研究吠陀占星多年的李靜唯老師分享12星座6月運勢分析，事業方面獅子最旺，天蠍桃花朵朵開，至於財運則是水瓶、巨蟹雙雙入榜。

李靜唯提醒，吠陀占星是印度古老的科學占星術，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，出生日期落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座。

想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考此張對照表。（圖／李靜唯老師提供）

【6月份事業運】

▍吠陀獅子（8／15－9／14）吉

6月份吠陀獅子需要花時間與力氣做很多的溝通，像是需要與人探討工作細節，或是說明計劃流程與內容的安排，不過這些付出將能夠為你在工作上得到甜美的果實。

▍吠陀雙子（6／15－7／14）平

6月份工作方面會有很多創意與發想，讓吠陀雙子躍躍欲試，並且受到環境啟發還能夠萌生出許多轉變的策略，可惜受到火星影響，你會感受到這些新想法跟新計劃皆會因為某些因素而被迫中斷。

▍吠陀射手（12／15－1／14）凶

吠陀射手6月可能會收到許多交辦任務，讓你疲於奔波，忙得不可開交，6月下半月好不容易有一點喘息的空閒與時間，卻又會突然冒出意外狀況，需要你去善後。

【6月份感情運】

▍吠陀天蠍座（11／15－12／14）吉

吠陀天蠍先前可能還會有一些事情出現小吵小鬧，但6月託吵鬧的福，讓戀人之間打開了交流的管道，並且了解到彼此之間的需求，進而讓感情升溫。

▍吠陀金牛（5／15－6／14）平

6月份代表金牛座戀情的水星，正坐落在金牛，並且受到木星好運的加持，戀情發展能夠順利，唯一可惜的是，在火星干擾下，新戀情可能來得快去得也快。

▍吠陀雙魚（3／15－4／14）平

6月份吠陀雙魚的感情狀況可能會很矛盾，一方面要處理如何結束感情，另一方面又有新戀情的對象出現，很容易讓自己陷入兩難、難以抉擇的狀態。

▍吠陀天秤（10／15－11／14）凶

6月吠陀天秤與另一半情緒都不太穩定，會造成彼此之間為了一些陳年往事翻舊帳而爭吵，有孩子的家庭，更有可能是為了小孩的事情讓雙方都感受到沉重壓力。

【6月份財運】

▍吠陀巨蟹（7／15－8／14）吉

6月份吠陀巨蟹能夠透過強烈的第六感，為自己找到增加財富的項目或方法，6月上半月太陽會為你產生財富格局，只要試著追隨身邊優秀的長輩或是有經驗的人，你將更能開啟一條財富之路。

▍吠陀水瓶（2／15－3／14）吉

自從木星進入雙魚座後，對於吠陀水瓶的人來說，6月能夠擁有豐富的財富資源，不過受到火星合相影響，錢很容易來得快去得也快，甚至還有可能面臨朋友想要周轉資金的需求，會讓你感到有點困擾。

▍吠陀牡羊（4／15－5／14）凶

資金運用要做好風險管理，對吠陀牡羊來說，6月份收入方面可能會有減少的狀況，投資時盡可能不要因為聽信朋友提供的消息就將金錢投入，否則容易血本無歸。

▍吠陀摩羯（1／15－2／14）凶

6月份身邊可能會發生一些意外狀況，迫使你增加許多額外支出，讓原本資金運用就已經有點壓力吃緊的狀態更加嚴重，可能還會因此影響到你的家庭開銷，造成需要向朋友周轉。

【6月健康運勢】

▍吠陀處女（9／15－10／14）凶

受到土星逆行影響，吠陀處女身體早已釋放出一些警訊，若是一直忽視的話，6月很有可能會全面爆發出來，讓你被迫需要面對健康問題。