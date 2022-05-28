教育部國民及學前教育署長彭富源確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前症狀不嚴重，暫無影響教育部其他一級主管。

教育部今天向中央社證實，彭富源27日出現不適症狀，快篩後陽性，經與醫師視訊問診後已拿藥，屬輕症，目前依規定在家進行居家隔離中。

彭富源上週才與教育部長潘文忠一起參與國中教育會考出闈儀式。教育部指出，彭富源平日辦公都有戴好口罩，環境也定期清潔、消毒，一級主管目前沒有不適的狀況。彭富源將以視訊和電話處理公務，暫不受影響。（編輯：張芷瑄）1110528