教育部國民及學前教育署長彭富源確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前症狀不嚴重，暫無影響教育部其他一級主管。
教育部今天向中央社證實，彭富源27日出現不適症狀，快篩後陽性，經與醫師視訊問診後已拿藥，屬輕症，目前依規定在家進行居家隔離中。
彭富源上週才與教育部長潘文忠一起參與國中教育會考出闈儀式。教育部指出，彭富源平日辦公都有戴好口罩，環境也定期清潔、消毒，一級主管目前沒有不適的狀況。彭富源將以視訊和電話處理公務，暫不受影響。（編輯：張芷瑄）1110528
教育部國民及學前教育署長彭富源確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前症狀不嚴重，暫無影響教育部其他一級主管。
教育部今天向中央社證實，彭富源27日出現不適症狀，快篩後陽性，經與醫師視訊問診後已拿藥，屬輕症，目前依規定在家進行居家隔離中。
彭富源上週才與教育部長潘文忠一起參與國中教育會考出闈儀式。教育部指出，彭富源平日辦公都有戴好口罩，環境也定期清潔、消毒，一級主管目前沒有不適的狀況。彭富源將以視訊和電話處理公務，暫不受影響。（編輯：張芷瑄）1110528
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。