FII工業富聯(601138.SH)旗下鴻佰科技（Ingrasys Technology）致力推動綠色節能科技，此次線上參與COMPUTEX 2022台北國際電腦展，展出自主研發的數據中心液體冷卻解決方案，幫助企業降低數據中心營運成本與電源使用效率（PUE），打造綠色環境生態。

隨著高效能運算與人工智慧（AI）應用激增，伺服器處理器的功耗也不斷攀升。面對伺服器散熱難題，鴻佰推出一系列「先進液冷機櫃」，每款機櫃具備不同冷卻機制與冷卻能力，客戶可因應不同環境與需求，選擇最適合其數據中心部署的節能產品。

鴻佰此次展出LA0452、LL1000和LL1101等3款先進液冷機櫃。其中，LA0452兼容液冷及氣冷散熱機制，單櫃解熱能力達45kW，不需更動原有機房設施即可直接部署。LL1000和LL1001則以液體冷卻技術做為主要散熱機制，單一機櫃最高冷卻能力皆可達100kW。

鴻佰說明，客戶機房若已建立冷熱通道，可選擇LL1000。若機房尚無冷熱通道，則適合LL1001，規畫將所有熱能由水路帶走，減少風機和冷熱通道的建置成本。

鴻佰表示，公司推出的先進液冷機櫃可由前方進行安裝拆卸、易於維護，其盲插接頭方便伺服器快速接上分流歧管。幫浦及電源供應器等機櫃設備均採可置換熱插拔設計，提高系統可靠性，確保運作不中斷。

鴻佰表示，公司具高度整合實力，提供一站式機櫃系統服務，從設計、驗證到生產一次到位，依客戶需求建置最合適的解決方案。未來將持續研發更節能的創新科技，邁向淨零碳排，創造永續未來。