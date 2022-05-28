玉山銀行與中華棒協共同推動國內青棒最高層級國手選拔賽─「玉山盃全國青棒錦標賽」，也被譽為青棒賽事的「台灣甲子園」，今年邁入第16屆，於6月2日正式開打。

由全國各縣市18支代表隊同場競技，在競爭激烈的預賽、複賽後，將在6月11日星期六於「天母棒球場」舉行冠亞軍賽，一爭冠軍的殊榮。而今年所遴選出的優秀青棒選手，將代表台灣參加9月份的U18世界盃棒球賽，再度挑戰世界冠軍的榮耀!

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山銀行長期推動玉山盃青棒系列公益活動、打造圓夢的舞台，透過有系統的扎根與培育，包含每年所舉辦的「打擊守備訓練營」與「運動傷害防護營」，提供這些青棒選手有更好的運動防護觀念以及擁有更長久的運動生涯。另一方面也提供「偏遠地區學校球具補助」，讓青棒選手從求學階段即將邁入成年，都可以有更好的發展。

透過玉山盃已經培育出許多優秀選手，除了目前在海外打拼的台灣選手林子偉、王柏融、宋家豪外，在2019年U18世界盃奪冠的20位代表隊選手當中，包含鄭宗哲 、李灝宇、王彥程等超過15位選手已與海內外職棒隊伍簽約，在職業的舞台上持續發光發熱!今年「玉山盃全國青棒錦標賽」每一場比賽皆有線上直播，球迷可以為自己喜愛的縣市及球隊加油，冠亞軍賽當天還加碼抽PS5、Apple Watch7等大獎。同時，玉山銀行自即日起也推出「玉山盃預測冠軍」活動， 5月26日到6月9日持玉山信用卡累積刷滿500元並完成登錄預測冠軍隊伍，將可獲得全家便利超商50元購物金(上限2張)，再享家樂福禮券1,000元的抽獎機會，邀請大家一同參與玉山盃，為台灣青棒加油!想瞭解玉山盃更多的相關訊息，歡迎上「玉山盃活動網頁」(https://esun.co/nCNw0)查詢。