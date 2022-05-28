民進黨政府防疫政策與表現頻遭質疑，中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎昨卻聲稱，政黨政治攻防，對個人與國家防疫都造成傷害。前立委孫大千今在臉書揶揄，李究竟是防疫專家？還是護航專家？千錯萬錯都是在野黨的錯？

孫大千批評，台灣防疫能量不足和政治口水戰一點關係也沒有，罪魁禍首就是指揮中心謊話連篇、怠惰無能、躺平擺爛，只會歌功頌德、轉移焦點、粉飾太平。

孫大千表示，李秉穎應向台灣人民說明，為何指揮中心不能夠及早採購及施打BNT兒童疫苗？為什麼BNT兒童疫苗採購數量不足？現在竟異想天開把責任推給政黨政治攻防，有這樣的防疫專家，難怪指揮中心防疫政策會如此荒腔走板。

孫大千也質疑，李秉穎為何不敢向台灣人民解釋，既然世界上大部分國家都比台灣更早經歷疫情，為何指揮中心沒辦法從他國慘痛教訓中學得經驗、及早布局，還重蹈覆轍，李身為指揮中心專家小組成員真對得起自己良心？