男星李玉璽是歌手李亞明的兒子，美國留學後回台便踏入歌壇，也接演多部戲劇作品，憑著電影《我的少女時代》歐陽非凡一角打開知名度，時常透過社群平台與粉絲互動的他，昨日(27日)突然宣布確診新冠肺炎，讓不少粉絲訝異，他透露在接受篩檢前，心裡就已經有底，目前居家隔離中。

李玉璽昨（27）日在社群平台上發文，透露上週日開始，喉嚨就很痛，他形容：「很像有個什麼小怪物，一邊拿釘書機釘你懸雍垂扁桃腺，一邊拿羽毛咕唧咕唧調戲我」，症狀可以說是又痛又癢，

當下李玉璽早做了最壞打算，還沒篩檢就覺得自己應該是「中獎了」，篩後看到結果跟他預測結果一樣，便展開隔離生活，更透露是等退燒後才預約PCR，一度很擔心被別人戳鼻子檢查會不會很痛，還好遇到的醫護人員很溫柔。

而玉璽也說這幾天的作息全在房間裡，有種害怕跟世界接觸的感覺，第二天就沒有發燒了，只有咳嗽跟一點痰，他自嘲「痰爆黏的欸，好怕哪天睡醒嘴巴突然被黏住」，染疫影響到工作，李玉璽也公開道歉影響到大家工作進度，同時要粉絲們不用擔心自己，他很習慣待在家裡，之後還準備組樂高自娛自樂。

好友吳思賢、連晨翔等人都安慰他早日康復，粉絲們也留下打氣訊息「上禮拜演唱會才看到你活潑的樣子，要趕快好起來！」、「早日康復」