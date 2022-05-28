藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「小孩越來越慘」、「這麼多孩子就這樣走」的貼文，遭網友出征刪文，連行政院長蘇貞昌都疾呼要查辦，身為2寶爸的國民黨立委蔣萬安大傻眼，反問現在民眾內心的話都沒辦法說嗎？民眾對幼兒染疫身亡的案例都很心痛，家長看到這種新聞也都心痛、焦慮且不安，難道決策官員無法理解？
蔣萬安上午前往松山霞海城隍廟發送快篩試劑，對於蘇貞昌說0到6歲5劑免費快篩，但2歲小朋友卻不能用，他表示，台灣這次疫情約有12萬孩童染疫，10歲以下重症比例很高，約10萬分之5，超過韓國、新加坡及日本，但政府昨天才宣布讓6歲以下的孩子能取得免費的快篩試劑。
他質疑，自己早在4月底公開呼籲政府，要提供免費的快篩劑給孩子使用，透過公衛手段進行相關防疫保護孩子，但昨天才看到政府提出相關補救已遠遠不足，他呼籲政府即刻要做這3件事，首先、趕快提高兒童疫苗施打覆蓋率，第二、確保相關兒童醫療量能，第三、持續免費提供兒童快篩試劑，甚至是唾液快篩試劑。
另外，由於疫情重創各行各業，但中央9月才要發紓困金，是否認為是選前大撒幣？蔣則說，他說過一定要快、直接及手續要簡便，很多商圈、夜市及小吃店老闆跟她反應，業績不只砍半甚至只剩下1成，雖然今年疫情沒有升3級警戒，但他們反應比去年狀況更為嚴重，非常需要政府提出相關紓困，幫助各行各業。
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