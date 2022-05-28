國民黨台北市長參選人蔣萬安上午前往松山霞海城隍廟發送快篩試劑。（黃婉婷攝）

藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「小孩越來越慘」、「這麼多孩子就這樣走」的貼文，遭網友出征刪文，連行政院長蘇貞昌都疾呼要查辦，身為2寶爸的國民黨立委蔣萬安大傻眼，反問現在民眾內心的話都沒辦法說嗎？民眾對幼兒染疫身亡的案例都很心痛，家長看到這種新聞也都心痛、焦慮且不安，難道決策官員無法理解？

蔣萬安上午前往松山霞海城隍廟發送快篩試劑，對於蘇貞昌說0到6歲5劑免費快篩，但2歲小朋友卻不能用，他表示，台灣這次疫情約有12萬孩童染疫，10歲以下重症比例很高，約10萬分之5，超過韓國、新加坡及日本，但政府昨天才宣布讓6歲以下的孩子能取得免費的快篩試劑。

他質疑，自己早在4月底公開呼籲政府，要提供免費的快篩劑給孩子使用，透過公衛手段進行相關防疫保護孩子，但昨天才看到政府提出相關補救已遠遠不足，他呼籲政府即刻要做這3件事，首先、趕快提高兒童疫苗施打覆蓋率，第二、確保相關兒童醫療量能，第三、持續免費提供兒童快篩試劑，甚至是唾液快篩試劑。

另外，由於疫情重創各行各業，但中央9月才要發紓困金，是否認為是選前大撒幣？蔣則說，他說過一定要快、直接及手續要簡便，很多商圈、夜市及小吃店老闆跟她反應，業績不只砍半甚至只剩下1成，雖然今年疫情沒有升3級警戒，但他們反應比去年狀況更為嚴重，非常需要政府提出相關紓困，幫助各行各業。