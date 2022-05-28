受到滯留鋒面等影響，全台在過去一周多處有雨勢、甚至造成部分地區積淹水，中央氣象局技正羅雅尹表示，過去一連幾天多處有顯著降雨，今天雨勢明顯趨緩，明、後天水氣減少，而預計下周二至周三又有鋒面接近，星期四又轉回西南風的情況，預估未來一周南部地區白天高溫均可達30度，甚至上看34度、35度。

羅雅尹表示，目前鋒面雲帶主要在北方海面至華南這一帶，受到西南風及殘留水氣影響，今天清晨至上午，西半部仍會有小範圍對流雲系降雨，預估嘉義以北地方仍會有小範圍降雨，會為西半部及北半部局部地區帶來雨勢；今天下午則要留意中部以北及東北部地區會有局部午後雷雨發展，南部及花東山區也會有午後雷雨，山區也仍有降雨機率。

羅雅尹說，明後2天水氣偏少，以多雲到晴天氣為主，僅有南部地區夜晚清晨會有零星降雨，其餘北部、東北部則會有午後雷雨；周二至周三則有鋒面接近北部海面，水氣略增，迎風面不定時會有局部陣雨或雷雨，午後加上熱力作用部分地區有較大雨勢；周四至周五鋒面往北移動，台灣又回到西南風的環境風場，中南部會有陣雨，其餘多為為雲到晴。

羅雅尹提及，未來一周主要受到鋒面南側的西南風影響，南部白天可達30度以上，降雨較少的時候甚至可達34、35度，北部白天高溫則可達30度或多一點左右，只有下周二周三鋒面接近降雨氣溫稍降，大致是偏高至舒適的程度。