聯發科(2454)歡慶25周年，舉辦「全球直播慶生會」，全球共有超過四千名員工跨時區於線上參加，董事長蔡明介大方分享一路以來心路歷程，包括「2006年總部大樓落成時員工才1000多人，當時還想怎麼把辦公室坐滿」、「25年前第一次當董事長」，讓全球員工看到蔡明介鮮少感性的另一面。

蔡明介表示，回想聯發科從一開始幾十人的小團隊，從CD-ROM做到DVD；在2000年決定進入2G手機，讓技術及產品更多元，這是一個關鍵時刻。2001年在台灣上市，當時有些分析師對我們的決定抱持著懷疑，覺得做不出來。但憑藉著對科技的熱情、信心跟毅力，決定要挑戰，把事情做好，也開始在2004年展現出成績。

蔡明介談到，2006年總部大樓落成時員工才1000多人，當時我還想說這辦公室這麼大，怎麼把它坐滿，轉眼到現在，聯發科集團全球人數超過19,000位，幾乎是當時的20倍，也在全球36個城市設有據點。

聯發科25周年，全球同仁分享在聯發科工作對他們代表的意義是什麼，蔡明介也大方分享，自己在聯發科也實現很多人生第一次，25年前第一次當董事長，相信25周年是個重要的里程碑，隨著公司規模持續擴大，聯發科現在是全球半導體產業的領先群，期許同仁與公司一起努力，朝著三大志向，即科技領先、創造價值，即打造卓越世界級的地位前進。