近期國旅食宿相關優惠不斷，旅遊和休閒娛樂電商平台Klook5月30日起Klook獨家搶先開賣國泰飯店觀光事業「2022春季線上旅展」祭出多間餐廳餐券享超殺優惠，包含慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳、和逸飯店、COZZI Blu逸‧市集、逸薈軒等多及台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen等，餐券限時買5送1，最低48折起，最多可現省4萬元。

國泰飯店觀光事業「2022春季線上旅展」讓民眾划算買餐券吃大餐。其中，台北米其林指南推薦飯店慕軒飯店的GUSTOSO義大利餐廳的「海陸總匯雙人套餐」，包含12oz美國安格斯肋眼牛排、法式莫爾內焗烤龍蝦、炭烤時蔬、湯品、沙拉、手工甜點飲品，原價5880元，限時7折4080元，輕鬆省下1800元，多人聚餐也能選購買5送1的6入套組方案，換算下來雙人套餐每份3400元。

愛牛饕客也可選購「美國安格斯黑牛戰斧牛排4人分享套餐」，超大份68oz的美國安格斯戰斧牛排，套餐包含時蔬和湯品甜點等配餐，單份套餐限時5折，原價1萬2000元折扣後5990元，也能選購買5送1的6入套組方案，等同現省4萬元起。此外，還有多間飯店餐廳都有超值餐券可在Klook搶先開賣的國泰飯店觀光事業線上旅展選購；5月30日至31日旅展開始頭2天在Klook下訂並用LINE Pay結帳，還能享有LINE POINTS最高18%回饋。