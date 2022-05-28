70歲「老戲骨」李立群最近因上海疫情緊繃被困在家中多日，他轉念常用社群網站拍影片分享近況，沒想到意外爆紅，但他也吐露心聲，直言等全面解封就要退休回台灣養老。近日他又曬出自己下樓拿包裹的影片，自曝電梯一開就被5、6名大漢圍堵，對方自稱是李立群的抖音粉絲，還要求合照，讓轉行當網紅的李立群又驚又喜。

近日因上海疫情好轉，李立群心情輕鬆不少後便開始拍更多影片和網友分享生活，直言被封城封到累，回想過去出道數十年演藝工作算是順遂，從話劇社一路做起，如今已經是70歲老人，想想覺得可以歸隱江湖了，放話說：「今年解封完了，我就回台灣退休了，做一個養老的老人，在山裡頭射箭、種菜、養貓」。

李立群後來又分享位於上海地標環球金融中心、上海中心、金茂大廈附近的豪宅內部擺設，並強調自己真的不算什麼有錢人，「別這樣想，一點都不稀罕，我一點都不算什麼有錢人，年紀大的人出來工作時間長了，你攢的錢不就是買房子嗎？」

26日晚間，李立群曬出自己下樓拿快遞的影片，表示社區工作人員本來想幫他拿上來，因為他想多走路運動，便自己下樓去取，他更分享剛剛一下電梯就被5、6位大漢攔住，每個人都說是天天看他抖音的粉絲，要求合影，李立群才因此暫時脫下口罩，他更透露包裹是台灣寄來的中藥，最後和網友道別結束拍攝影片，看來心情極好。