高雄前金區線路故障，581戶停電。(摘自Google地圖)

高雄市前金區28日上午10時22分因線路故障，造成七賢二路、自強一路、武強街、鼎盛街一帶共581戶停電。

台電高雄區營業處表示，已派員緊急前往現場搶修，線路故障原因待查，預定中午12時左右可以復電。