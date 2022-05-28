高雄前金區線路故障581戶停電 台電緊急派員搶修 11:212022/05/28 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄前金區線路故障，581戶停電。(示意圖/資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄前金區線路故障，581戶停電。(摘自Google地圖) 高雄市前金區28日上午10時22分因線路故障，造成七賢二路、自強一路、武強街、鼎盛街一帶共581戶停電。 台電高雄區營業處表示，已派員緊急前往現場搶修，線路故障原因待查，預定中午12時左右可以復電。 台電高壓線路故障 南市仁德區4093戶停電半小時 南部大雷雨避雷器遭擊 高雄鼓山500戶停電 上午11時復電 北捷板南線 車門關不了照開 #高雄 #停電 #線路 #前金區 #581 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 后里三線路年久失修 民代爭取全線路平 16:522022/04/29 寶島 全台一夜爆多起停電意外 王美花竟這麼說 11:142022/05/04 財經 雲霄飛車突故障 遊客卡77公尺高空 步行下軌道全腿軟 10:502022/05/05 搜奇 天母今晚2288戶無預警停電 台電曝原因 21:472022/05/02 生活 桃園7旬翁迷途騎20公里 機車慘故障 暖警助返家 21:202022/05/06 社會 國民黨智庫統計去年每戶停電1.097次 藍委批宣稱不缺電 13:112022/05/20 政治 新店野猴疑扯斷高壓電線 倒斃馬路釀400戶停電3車追撞 20:282022/05/24 社會 台南中崙工業區308戶停電 台電尋獲「凶手」已死亡 20:412022/05/03 生活 設備故障害台灣之星斷訊 台電回應了 16:522022/05/10 財經 上海金山區明起允許私家車通行 公車全面恢復 11:162022/05/24 兩岸 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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