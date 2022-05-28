Buckets and the foul. pic.twitter.com/FKdgYJPpEV — Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 28, 2022

Gotta see the replay to believe it pic.twitter.com/R45k1F3HnG — Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 28, 2022

熱火「士官長」吉米巴特勒28日真的完全燃燒自己，不僅先發打了46分鐘，更拿全場最高47分，外加9籃板、8助攻、4抄截、1火鍋的全能發揮，幫助熱火111比103擊退「綠衫軍」塞爾提克，也把東區冠軍賽扳成3平，一決生死的G7在30日回到邁阿密舉行。

吉米巴特勒首節開啟「無雙」模式，不僅打滿12分鐘，更拿14分、5籃板、4助攻與2抄截，帶領熱火打完首節取得29比22領先，不過次節換看塞爾提克「雙探花」表演，甚至一度超前比數，打完上半場，地主塞爾提克仍以46比48落後。

熱火半場以吉米巴特勒19分最高，塞爾提克以塔圖、傑倫布朗各拿18分最高，不過雙方各有1名球員身背3犯，熱火是塔克，塞爾提克則是荷福德；來到第3節，熱火打出13比2猛攻，轉眼取得79比66領先，看來真的很想扳平戰局。

但在末節，塞爾提克靠著懷特接連攻下8分，逐漸縮小落後差距，打到最後5分31秒，更靠荷福德三分球追平，接著懷特也進三分球，幫助塞爾提克97比94超前，可是熱火靠著羅瑞連拿5分重新超前，接著史馬特兩罰俱中又追平。

可是吉米巴特勒接著完成三分打，塔克補上兩罰，熱火重新領先5分，來到最後1分25秒，塔克兩罰中1，完成熱火這波11比2，塔圖雖追回兩分，巴特勒卻在最後43.9秒投進高難度中距離，接著傑倫布朗又被改吹進攻犯規，巴特勒最後10.9秒兩罰俱中帶走勝利。