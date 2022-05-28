國民黨徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發藍營紛爭。於今年2月退出國民黨的台灣民眾黨新竹市議員李國璋表示，張確實是非凡人才，但提名過程實在太粗糙，由此可見國民黨整體思維還是舊的，內部狀況呈現「鈍化」，這讓國民黨與社會脫節、失焦；他在民眾黨則覺得更容易呼吸，溝通的速度與誠意都多很多。

李國璋擔任過3屆新竹市議員，地方資歷深厚，2月退出國民黨後於4月宣布加入民眾黨，形同「帶槍投靠」。李今日（28）接受香港媒體《中評社》訪問表示，身為民意代表，他感覺國民黨在反映地方民意時，已開始產生「脫節」的狀況，不管是在總預算審查、市政議題上都逐漸失焦，國民黨此情形長期下來，內部不能說是「恐龍化」，但確實堪稱「鈍化」，這點也顯示在他們的反應速度上。

李國璋指出，民眾黨是個新生政黨，雖然在政治運作上還不見得成熟，很多地方仍需向國民黨、民進黨學習，但他認為少自己在民眾黨團體中比較容易呼吸，因為能夠「有話就說」，大家溝通的速度與誠意都顯然多很多。

針對國民黨的「桃園之亂」，李國璋認為，張善政對藍營而言確實是不可多得的人材，張可謂是「奇兵」，但提名過程實在非常粗糙，可見國民黨思維還是舊的，粗糙的手法讓張必須花更多時間去「破冰」，讓張未來得耗費更多時間與善意化解，這種手法並不可取。