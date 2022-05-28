魏芯蓮在航行中瞭望遠方。（航港局提供）

111年第2次航海人員測驗28日、29日兩天，於台北華夏科技大學及高雄正修科技大學兩試區辦理，計有562名考生報考，首日測驗類別為一等船副及二等管輪，第一節應考152人到考人數127人，到考率83.55％。航港局表示，考畢試題及答案將於5月30日在服務平台系統公布。

87年次的魏芯蓮畢業於台北海洋科技大學航海系，110年通過航海人員測驗，她住在全台灣唯一不靠海的城市，從小看到海就會特別興奮，會選擇就讀航海系，是覺得想要讀點跟別人不一樣的，又可以跟海洋多點接觸的科系。

魏芯蓮一開始只是覺得船員這個行業很特別，在校期間，學校請很多航商跟學長姐來分享海上經歷，了解在商船工作，不僅只是一個高薪的職業，也是對自我的挑戰；比起其他同年齡層的年輕人，能夠快速的存到人生第一桶金，且也能提升自己的生活品質。

魏芯蓮大四的時候到長榮的Ever Boomy船上實習，那時候還沒考過航海人員測驗，只是甲板實習生而已。她記得剛上船的時候很興奮，畢竟在學校上課這麼久了，第一次真的到船上實習，有些東西還是需要到船上看看才能真正理解，也因此她發現船上的工作環境其實不錯，加上剛好又被派到新船，有健身房、桑拿間，生活區域還蠻像住飯店的。

她也分享在船上航行的經驗，有一次從日本回台灣的途中，恰巧遇到鋒面經過，船上載的貨也多，因此船體左右晃動到快40度，駕駛台跟房間的東西都到處亂飛，走路如果沒抓好，也會被甩出去，連船長大副都說之前沒遇過這麼晃的，還好最後順利回到臺灣。

魏芯蓮目前在長榮海運擔任三副，男生女生都一樣一起分配船上的工作，像三副要管救生設備，如果剛好遇到滅火器年檢，要把全船100多支滅火器集中到同一個地方，但是她不怕辛苦，多花一點時間總是可慢慢完成。魏芯蓮說當船員其實是個不錯的選擇，她當初就是覺得這個行業很特別就來了，可邊跑船邊存錢邊思考人生方向。

如果條件允許的話，她希望可以一路晉升到船長，對她來也是對自我的一種肯定，也希望有熱忱、願意多看看外面世界的年輕朋友加入船員行列，走一回與其他人不同的路，視野更寬廣。