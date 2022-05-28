據新華社引述廣西壯族自治區應急管理廳方面指出，從22日起的降雨過程造成廣西8市19縣出現洪澇災害，截至27日晚間7點，此次洪澇災害受災人口已達10萬7011人。

此外，廣西忻城縣，更發生當地六安村的幾名學生乘坐一輛麵包車，到鎮上學校上學，因半路車輛無法繼續前進，下車步行後因水勢太急，途中3名學生不慎摔倒，被洪水沖走。最終1名小孩脫離危險、2名小孩不幸遇難。

而從5月26日起，本輪強降雨雲團發展東移，桂北、桂中地區出現大範圍大雨到暴雨，局部大暴雨。來賓、桂林、河池等地出現洪澇災害，多地出現塌方等情況。本次洪澇災害造成農作物受災面積4500.41公頃，倒塌房屋32戶46間、嚴重損壞房屋25戶50間、一般損壞房屋161戶184間。

據氣象部門預計，未來一周廣西雨日較多，局地有暴雨到大暴雨或短時雷暴大風等強對流天氣。較強降雨區仍在桂北、桂中地區，與這一區域前期強降雨區重疊。大陸專家提醒，目前桂北、桂中地區土壤水分已經達到或趨於飽和，江河水位普遍較高，再遇連續降雨，引發城鄉積澇、山洪、中小河流洪水及地質災害等的致災風險高，各地需加強防範。