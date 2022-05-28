知名補教業執行長去年因心臟問題猝死，未料妻整理遺物時，卻意外發現丈夫偷吃直播主及女下屬的證據，不僅有丈夫與女下屬的性愛片，對方甚至還傳送「之前搖太多」、「先插完妹妹在洗喔」等露骨訊息，令她氣憤難耐，因此對2女提告求償。新北地院近期判處直播主、女下屬分別賠償45萬元、15萬元，全案可上訴。

判決指出，該知名數學補習班執行長，2010年與妻子登記結婚後，因工作緣故長居在台北，但每隔2周還是會回台南陪伴妻子、孩子待3、4天，未料去年6月間卻因心因性休克、心血管疾病及高血壓等原因死亡，妻子整理遺物時卻發現，丈夫與直播主及女下屬的偷吃對話、影像。

直播主曾傳訊給該執行長稱「我覺得每次好像我月經來，我們不能愛愛就很容易彼此不高興」、「這樣今天下播是不是要去愛愛一下，以免過幾天封城」，另外，女下屬也曾與執行長邀約慶生，並傳訊稱「我隨時都是你的生日餐啊，只是吃完很累的」，而2人相約吃生日餐當日，原本打算先討論簽呈再順便慶生，未料討論不到20分鐘，執行長竟突然猝死，女下屬全程目睹一切。

妻子事後憤而對2人提告，分別求償50萬元。不過，直播主辯稱，對方與妻子在金錢、性生活產生問題，甚至有跟她討論要與對方離婚，多次外遇前已與妻子沒有夫妻情感，執行長還聲稱與妻子早已離婚，對她展開熱烈追求，她才會繼續與他來往，且對方還積欠她26萬美元，因此不敢貿然斷絕聯繫，害怕拿不回借款。

另外，女下屬則稱，她與執行長是上司下屬關係，只會在公司會議見面，對方某天會後突然找她聊天，透露與妻子長久失和，又因家庭私事吵架，覺得很痛苦，且身為執行長在公司沒有朋友，久而久之才會對其產生好感。女下屬表示，她知道執行仍有婚姻關係，但始終謹守底線，未與對方發生性行為。

法官認為，直播主與女下屬都知道執行長為有婦之夫，參酌3人對話紀錄、影像等證據，可發現直播主與男方認識時，即知對方是已婚人士，且依據執行長與妻子對話內容，難以證明雙方夫妻關係已名存實亡，直播主又未提出任何證據，供稱缺乏依據，而檢視女下屬與執行長對話，顯見雙方沒有頻繁、密集往來，感情僅處在萌芽階段，審酌2人經濟能力、損害程度，判處直播主賠償45萬元、女下屬賠償15萬元。