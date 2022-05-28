為讓想出門解悶的旅人在暑假旺季能安心出遊，捷絲旅台南十鼓館以高清消規格打造出3款安心住房專案，包含走訪台南九大博物館、探索城市文化的「南博one」3天2夜住房專案，前往烘焙觀光工廠享受親子同樂DIY美點的「Just Bake 烘培幸福」住房專案，還有每房僅2099元起的「Just Go」初夏指定日住房優惠專案等，即日起於官網預訂8月底前之住房，再享65折起的高鐵車票加購優惠。

響應國際博物館日，捷絲旅台南十鼓館結合2022台南博物館節，精心策畫「南博one」3天2夜住房專案，入住即贈送主題各異的博物館「慢遊手札」讓旅人享入館免費或門票優惠，造訪人文、科學、歷史等不同領域的知識寶庫，雙人成行專案價5499元起。

捷絲旅台南十鼓館結合2022台南博物館節策畫「南博one」3天2夜住房專案。（捷絲旅台南十鼓館提供）

專案房客可持手札至左鎮化石園區、山上花園水道博物館、隆田文化資產教育園區、水交社文化園區、台南家具產業博物館等5館享免費入館待遇，前往全台最具歐式氛圍的奇美博物館、國立臺灣歷史博物館、南瀛天文館以及樹谷生活科學館則可享門票折扣優惠，上述景點距離飯店約5至30分鐘車程，透過豐富的館藏展覽，感受台南深厚的文化底蘊及自然風貌。

慢遊手札。（捷絲旅台南十鼓館提供）

針對喜愛手作體驗的親子旅客，飯店也推出「Just Bake 烘培幸福」住房專案，入住即贈奇美食品幸福工廠雙人套票，僅需5分鐘車程即可抵達，造訪工廠內的「燒包品牌形象館」除了可以認識奇美食品的製作過程，孩子們更可以玩起最愛的角色扮演遊戲，穿上圍裙與廚帽，透過小小烘焙師的雙手揉製鳳梨酥、杯子蛋糕或是手工餅乾等，享受DIY烘培樂趣及成就感；含翌日早餐，每房3520元起。