女星朱芯儀3月宣布罹患乳癌，歷經6次化療，於昨(27日)進行乳房切除手術，她也在instagram限動發文宣告「上戰場去」，老公衛斯理則以28字溫馨喊話，讓網友們紛紛留言打氣，稍早他再次發文透露妻子最新病況。

女星朱芯儀昨(27日)在instagram限動發文宣告「上戰場去」，老公衛斯理也轉發限動表示：「老婆加油！別怕我都會在！答應孩子們要把健康的媽媽帶回家」，感性且充滿洋蔥的發文，讓網友們看了都紅了眼眶，稍早他再次發文：「戰場歸來一切安好！感恩不盡，大家辛苦了！」還附上雙手合十的圖案，看來手術相當成功，讓所有關心的人都鬆了口氣。

朱芯儀在今年36歲生日前夕，被診斷出罹患乳癌，發現時已是第二至三期，不過接受化療後，出現味覺喪失等9種副作用，吃任何東西都是苦味，索性乾脆不吃，加上化療容易脹氣，變成少量多餐的進食模式，不過來到第6次化療時，不僅頭暈目眩的感覺延續兩周，手腳也有麻的症狀，好在進行最後一次化療時，副作用已減成4項。

衛斯理發文透露愛妻朱芯儀手術順利。(wes69chia IG)

日前夫妻倆慶祝結婚11週年紀念日時，朱芯儀有感而發表示：「一路以來的確前方多困難，我們都攜手渡過，今年遇到最考驗的關卡，你比我還緊張」，還不忘感謝老公「謝謝你做到了結婚時答應的事，我努力照顧全家，你努力照顧我，讓自己越來越好，也讓我們全家都越來越好」。