為表揚優秀校內學生，台大校長管中閔今(28)日在校務會議上宣布新設「台大校長獎」，即自111學年起，各學系前2％學業表現優異的學士班學生，提供1年的學雜費全額獎學金。同時也增加教學助理獎勵金，包含博士班教學助理獎勵金可每月可領取新台幣1萬元。

管中閔表示，為促進人才培育所增設的「台大校長獎」，主要是針對各學系前2％課業表現優異的學士班學生1年學雜費全額獎學金，「等於成績好，即可免去一年學雜費。」

除了針對學士班學生設置新獎學金項目，管中閔也提到，下學年開始同步提高教學助理獎勵金，相關做法包含：碩、博士教學助理獎勵金提升25％，學士教學助理上調20％，調升後博士每月可領取助理獎勵金為新台幣1萬元，碩士則為新台幣7500元、學士新台幣6000元，也會另新設清寒僑生學習扶助金。

台大也在會中指出，為加強我國與國際市場人才鏈結，3月啟動的「台大國際引路人計畫」，開辦國際學生暑期實習計畫，為我國首創專為國際生打造的師徒制實習計畫，預計今年招收170人，將可赴台積電、高通、台灣保時捷等企業實習。

台大今天也公布「台大國際引路人計畫」初步統計數據，即已和超過71家企業和機構簽署合作意向書，並有110名學生報名參加。