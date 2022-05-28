隨著對俄羅斯的制裁越來越嚴厲，亞美尼亞或成為俄烏戰爭的受益者之一，因為該國能幫助俄羅斯的IT產業繞過西方對其的嚴厲制裁；另一方面也給了亞美尼亞解決金融、經濟和人口問題的機會，因為戰爭大量赴亞美尼亞的人口也促使該國經濟成長。

綜合外媒報導，自2月24日俄烏戰爭開始以來，已經有超過10萬俄羅斯居民赴亞美尼亞，其中大部分是俄羅斯的IT產業人員，亦或是反克里姆林宮的抗議人士。

無論如何，這些新來的人口都讓亞美尼亞嘗到甜頭，根據烏克蘭情報局表示，已經有113家俄羅斯IT公司遷往亞美尼亞，俄羅斯公民在當地設立了1000家企業、250家公司；3月份，亞美尼亞的住宿和餐飲服務業同比分別增長230%和30%。

為何選擇亞美尼亞?該國為了發展IT產業，他們放寬對俄羅斯企業的條件，甚至對新員工徵收50%的所得稅將退回給公司。另一個能讓該國成為俄國「諾亞方舟」的條件是，他們是莫斯科的盟國中，唯一有跟歐盟簽署全面和加強夥伴關係協議（Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement,CEPA）的國家，該協議簡化亞美尼亞服務和商品的貿易障礙，和獲得歐盟許可證的過程。

對於反克宮人士而言，亞美尼亞也幾乎是唯一能逃往的目的地，歐洲對莫斯科的航班全部關閉，而赴亞美尼亞不需簽證、且有定期航班，當然，還有一些人去了喬治亞或土耳其。

然而亞美尼亞能維持這個狀況多久?亞美尼亞是個重度依賴俄國的國家，與俄貿易佔了該國30%的對外貿易量，在盧布大量貶值的情況下，該國經濟也會大受影響；西方在發表對俄制裁的同時也表示幫助莫斯科的國家也一併會受到懲罰，目前亞美尼亞的狀況看起來反而是非常態的。