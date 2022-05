外交部長吳釗燮5月18日接受英國「旁觀者週刊」專欄主筆Ian Williams訪談表示,台灣的民主是對抗中國大陸最重要的資產之一,我國將持續與理念相近國家合作,堅守民主自由價值,民主陣營終將勝利。

「旁觀者週刊」於1828年發行,歷史悠久,包括英國首相強森(Boris Johnson)等多位保守黨國會議員均曾擔任主編。訪談內容已於5月26日在英國「旁觀者週刊」網站及5月28日發行的紙本刊出,並以「保護台灣:從烏克蘭戰爭學到的教訓」(Saving Taiwan:the lessons learned from the war in Ukraine)7頁封面故事的形式呈現。

吳釗燮指出,中國機艦頻擾台灣,威脅區域的安全,我國位於民主對抗威權擴張的前線,政府及人民均有高度自我防衛決心。烏克蘭的經驗值得台灣借鏡。烏國人民堅挺抵抗俄羅斯,充分展現以小博大的力量,增強了我國人民保家衛國的意志。我國也積極發展不對稱戰力並充實全民防衛能力,以有效嚇阻中國犯台野心。

吳釗燮強調,西方民主國家團結支持烏克蘭,迅速以具體行動援助,對中國可能是一記警鐘,但我們也不可忽視中國可能從俄羅斯所犯下的錯誤中學習。面對中國的威脅,我們深盼民主國家也能共同強化對台灣的支持。

吳釗燮說,台灣的民主是對抗中國最重要的資產之一,我國將持續與理念相近國家合作,堅守民主自由價值,民主陣營終將勝利。

此外,吳釗燮日前接受全美公共廣播電台(NPR)專訪,強調台灣會「維持現狀」(We will maintain the status quo),遭解讀為「台灣未尋求正式獨立」(Not seek formal independence)。外交部今天澄清,有關「台灣未尋求正式獨立」字句,是專訪媒體的自行解讀,維持現狀是長久以來台灣人民的共識,也是我國政府一貫的立場。