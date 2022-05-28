北京市公安局副局長潘緒宏27日表示，近日警方對朴石醫學檢驗實驗室涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查後，又發現北京金准醫學實驗室在核酸檢測過程中，存在涉嫌違法犯罪的情況。

據財聯社報導，經調查發現，從今年4月25日以來，金准醫學為謀取非法經濟利益，違規將多區採集的5混1、10混1核酸樣本，採用多管混檢的方式進行檢測，人為稀釋樣本而影響檢測結果的準確性，涉嫌妨害傳染病防治罪。

潘緒宏指出，此類行為嚴重干擾疫情防控大局，目前該公司已被立案偵查，法定代表人43歲男性王某某等17人，被海淀警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵查中。

而稍早北京另一家朴石醫學檢驗實驗室，也遭到衛健部門吊銷實驗室的《醫療機構執業許可證》，並立案查處。主因據北京市房山區政府網站指出，是原始檢測數據明顯少於樣本檢測數量。北京公安機關也以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查，對實際控制人的38歲男子周某某等6人，依法採取刑事強制措施。