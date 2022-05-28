台北市議員徐巧芯遭爆在紅線違規停車，事後澄清非事實，卻掀起她與資深媒體人周玉蔻之間的戰火，徐巧芯27日晚間表示，她正式向警方申請公布5月19日違規停車的密錄器影片；對此，北市副市長黃珊珊表示，當事人願意，就會按照當事人意願，沒有特別干涉。

徐巧芯正式向警方申請公布5月19日違規停車的密錄器影片，可以證明她全程語氣平和，並且要求警察開單是事實，網友「微克」在PTT爆卦說她「不讓警方開單」完全是抹黑，對方也已經道歉，未來她仍會提出訴訟，並探究背後是否有設局、側翼網軍刻意下套等關鍵。

黃珊珊則表示，昨天徐巧芯同意北市警局公布密錄器，因為現在出現一些政治上的效應，她不希望有困擾，所以希望我們公布，之前沒有公布是沒有當事人同意，至於違停的部分沒有爭議，會尊重第一線警員依法執行；黃強調，如果徐巧芯本人同意，那就會公布，按照當事人意願沒特別干涉。

密錄器影片公開，徐巧芯也在臉書發文，要求周玉蔻提供與衛生局、萬芳醫院到府PCR採檢的通聯記錄，對此，黃珊珊表示，PCR有個人隱私問題，衛生局都是依法處理。