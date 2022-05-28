華盛頓郵報報導，伊朗軍方27日在波斯灣水域扣押了兩艘懸掛希臘國旗的油輪。起因可能是之前一艘伊朗油輪在地中海，被希臘協助美國扣押。

在伊朗核談判陷入僵局以及伊斯蘭革命衛隊(Islamic Revolutionary Guard Corps)一名重要軍官上周日在德黑蘭被殺之際，這些事件加劇中東日益緊張的局勢。

希臘外交部表示，當懸掛希臘國旗的Delta Poseidon號船在國際水域航行時，一架伊朗海軍直升機在該船降落，並抓獲了包括兩名希臘公民在內的船員。該船由希臘的Delta Tankers Ltd.擁有。

希臘外交部稱，另一艘懸掛希臘國旗的船隻在伊朗沿海也發生了類似事件，船上有七名希臘公民。航運官員確認第二艘船為Prudent Warrior號，該船由Polembros Shipping of Greece所有。

希臘外交部已對此提出抗議，召見伊朗大使，稱伊朗此舉為「海盜」行為，對希臘和伊朗關係有非常嚴重的負面影響，要求立即釋放船員，恢復船隻航行。希臘也已通知波斯灣所有希臘船隻，呼籲希臘公民避免前往伊朗，並將此事通報相關國際組織。

負責監督波斯灣海軍的伊斯蘭革命衛隊的發言人說，這兩艘船隻因違反海上規定而被扣押。

消息人士說，這兩次扣押的情況類似，均是由伊朗武裝突擊隊登上油輪，並由炮艇押送船隻到伊朗水域。

Polembros Shipping的一位官員說，已失去與Prudent Warrior號的所有通訊，該油輪目前停泊在伊朗海岸線附近。Delta Tankers的官員不予置評。

美聯社報導，希臘上月協助美國在地中海扣押1艘懸掛伊朗旗幟的油輪，該艘油輪違反美國對伊朗制裁禁令，伊朗曾揚言會對此進行報復，可能就是這次扣押2艘希臘油輪的原因。