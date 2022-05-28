中華電(2412)超級股東會，昨(27)日歷時9.5個小時、到晚間約6:30分才結束，面對今年台灣電信也極有可能重回電信三雄競爭態勢，董事長謝繼茂表示，「差異化」將成為競爭勝負的關鍵。

台灣之星、亞太電分別併入台灣大(3045)、遠傳(4904)，台灣電信版圖最快今年就會回到電信三雄的戰鬥格局，謝繼茂表示，後續業者完成併購後，預估三家業者在用戶數目、網路頻譜上均相當接近，屆時營運規模差不多，預估到時候競爭就會延伸到品牌價值、客戶服務以及網路服務等，「差異化」就會變得很重要。

總經理郭水義也補充說到，由於近期亞太電(3682)將900M頻段賣給中華電，換得與中華電3G漫遊，中華電在5G網路擁有頻寬、頻譜的最佳優勢，預計取得亞太電的900M後，將有效提升在低頻優勢。

中華電股東會中承認110年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案外，並通過公司章程修正案、取得或處分資產處理程序修正案、股東會議事規則修正案，並選舉第10屆董事及通過解除新任董事競業禁止限制案。

本次選出之董事有13席，包括謝繼茂、郭水義、張信一、陳信宏、李靜慧、胡湘麟、蔡秀涓、曾世宏等8席交通部代表人董事，及林玉芬、呂忠津、杜奕瑾、陳嘉鐘、林世銘等5席獨立董事。

相較於前一屆，本屆董事在性別及專業能力顯得更加多元化，女性董事共有3位，較前一屆增加2名，而13名董事除來自產官學界，在專長領域部分也相當多元，涵蓋電信、科技、資訊、藝文、法律、財金等領域，多位董事亦具備風險管理之專長，顯示該公司重視公司治理並落實ESG中多元化的倡議。

另外，中華電股東會通過配發現金股利每股4.608元，配發金額合計357億4631萬3679元。