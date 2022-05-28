【全程影音】防疫紓困預算僅17.5％做防疫 國民黨團：民進黨政府本末倒置

本土疫情大爆發，國人單日染疫死亡人數也攀上新高。立法院國民黨團總召曾銘宗今批評，立院給民進黨政府8400億元防疫、紓困經費，僅1466億元，占17.5％用在防疫，卻將多數的錢用在振興，沒有用在該用的地方，「審計部應該查帳」。

國民黨立委林德福也質疑，疫情當前，政府防疫預算應花刀口上，中央流行疫情指揮中心經常說超前部署，實際上慢半拍，防疫第一線需要的口罩、疫苗、快篩、用藥與醫護人力，要什麼缺什麼，主要預算放在各式振興券，本末倒置。

曾銘宗表示，立法院通過防疫紓困特別預算共8393億元，對行政院是要錢給錢，還允許預算跨部會挪用，但蔡政府防疫工作做不好，到今天確診人數已經高達173萬人，死亡1784人，彭博社評估台灣防疫表現，在世界53國中倒數第3名。

曾銘宗舉例，據中央流行疫情指揮中心統計，目前國人染疫發病後3天內死亡占17％，4至7天死亡占28％，但目前每日給藥率卻僅在8％至11.2％間，不及專家建議的至少15％，難道指揮中心缺藥？應加快給藥流程，不要繼續害死染疫民眾。

曾銘宗也提到，行政院宣布免費提供6歲以下兒童5劑快篩試劑，但用完後怎麼辦？要求比照先進國家，在疫情高鋒免費提供快篩。

林德福也說，指揮中心與行政院要求的預算，立法院幾乎如數同意，但結果是國人染疫與死亡人數節節攀高，指揮中心防疫表現至今樣樣做不好，只有買國產高端疫苗做得好，這裏面是有內容的，大家都心知肚明。

林德福表示，如今政府投藥層層關卡，所以給的比率低，而遲遲不給藥也導致民眾可能染疫3至5天就死亡，讓單日死亡人數屢創新高，指揮中心難道不覺得羞恥？每天只會在那冷冰冰的報數字。

曾銘宗說，現在國內單日確診與死亡人數創新高，但外傳指揮中心指揮官陳時中7月中將去職參選台北市長，陳防疫怠忽職守應該移送法辦、追究法律責任，或是送監察院彈劾，陳竟還有心想要選舉？呼籲選民屆時用選票唾棄陳。