雖然目前台灣已經有多個本地串流平台，加上國外等NETFLIX、Disney+、HBO GO、Apple TV+等，消費者可是越來越多選擇，而Sony也宣布加入戰圈，將在全新的BRAVIA XR系列上，推出專屬的影音平台BRAVIA CORE，不僅具備BRAVIA CORE校正模式，可自動調整電影內容至最佳畫面設定，更內建Pure Stream超高畫質串流技術，能以高達80Mbps的速度串流播放近4K UHD藍光畫質的HDR電影，以展現更流暢且豐富的影像細節。

而且BRAVIA CORE 更是目前擁有最多IMAX Enhanced 影片資源的影音平台，透過符合IMAX及DTS 認證的BRAVIA XR系列觀看時，內建的校正模式將自動優化畫面，讓使用者也能在家體驗影院級的聲光震撼。另今年Sony針對NETFLIX更持續與官方合作推出新版「Netflix 自適應校正模式」，搭配BRAVIA XR機種的環境光源感測器即時調校，無論在各種亮度環境下觀看，都能感受到更符合原創製作等級的精準顏色和對比表現。