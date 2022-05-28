中共中央宣傳系統出現大調整。香港星島日報披露，繼中央黨校常務副校長李書磊擔任中央宣傳部常務副部長，國務院新聞辦主任徐麟將接替聶辰席擔任國家廣播電視總局局長，新華社總編輯傅華升任社長。有傳中央外事辦副主任劉建超將升任中宣部副部長、國務院新聞辦主任。

原中宣部常務副部長王曉暉擔任四川省委書記之後，李書磊已以中宣部常務副部長身分出席多個公開場合。據悉，中宣部副部長、國務院新聞辦（中央外宣辦）主任徐麟將擔任國家廣電總局局長，現任局長聶辰席即將年滿65歲退休年齡。

59歲的徐麟，上海人，曾任上海市民政局局長、市農業委員會主任，市委常委、浦東新區區委書記、上海市委宣傳部長等職，2015年進京擔任中央網信辦副主任，翌年升為主任，2018年擔任國務院新聞辦主任。他將成為先後執掌網信辦、外宣、廣電的宣傳大員。

中國外交部副部長樂玉成將擔任國家廣電總局副局長，淡出外交界。樂玉成是外交部排名第一的副部長，分管日常外交業務工作，也是副外長之中唯一的候補中央委員，本被視為下任外長大熱門。

至於國務院新聞辦主任人選，有傳是中央外事工作委員會辦公室副主任劉建超。58歲的劉建超雖是外交官，但與外宣也頗有淵源，他曾任外交部發言人長達八年，經常與外媒打交道，其後出任駐菲律賓、印尼大使、外交部部長助理，再調到紀檢系統，擔任中央紀委國際合作局局長、浙江省紀委書記，2018年返回北京出任中央外辦副主任。

據報，新華社總編輯傅華將升任社長，接替已經擔任中國記協主席的何平。傅華曾任《北京日報》社長、《經濟日報》總編輯、廣東省委常委兼宣傳部長、中宣部副部長。

天津市長廖國勳上月底突然死亡，有傳國家市場監督管理總局局長張工將出任天津市長。張工曾任北京市常務副市長，掌管市場監督管理總局期間，積極推動全國反壟斷工作。