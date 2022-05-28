台大校內偶傳交通事故，台大學生會今(28)日在校務會議上提案，希望校方能成立交通專案小組，自8月起擬定校園無汽車時程，並在10年內達成無車化的目標。此案提出後，在會中通過。

台大在4月29日於校內椰林大道發生車禍，事件發生後，在校內引發討論，師生大多不解，為何校內已限速僅20公里，還會發生交通事故。

台大學生會今日在會議上，爬梳近年來校內交通事故案，並強調近兩年來，校園更兩度發生汽車開進行人專行樓梯的荒謬事故。

台大學生會建議校方，組成交通專小組並展開討論，儘速在111學年第一學期的第二次校務會議前，擬定非服務性機動汽車退出校園的分區與分階段具體實施方案，包括減少汽車位、逐步擴大試辦校園無汽車區、公共運輸替代方案。並在112學年第一學期的第二次校務會議前減少椰林大道兩側5成以上汽車位，最晚在2032年前，達到校園內非服務性機動汽車退出校園。

台大學生會說明，之所以將此案時間設定為10年，在於考量到這非短期能完成的目標，因此提供充足的時間給學校處理。

台大學生會也強調，之所以提案針對椰林大道減少兩側5成以上汽車位，在於椰林大道為台大重要通道，也是校內交通事故發生最頻繁的地方，若能先取消，可讓師生看見校方決心。

台大則表示，椰林大道兩側停車位車輛停放周轉率僅1.88次，不到2次，幾乎車輛停了就不太會再移動，因此取消椰林大道兩側路外停車格，對減少入校車流恐怕沒有幫助，並且台大光是快遞、網購等校外的服務性車輛，每天就高達1000輛次，因此要檢討的應是車行動線，建議交給專案小組研議。

台大校長管中閔回應，這起提案確實非常重要，校園無車化是終極目標，但因涉及專業性與複雜性，建議交由校規小組，召集師生代表成立專案小組，加強改變校園動線規畫。未來專案小組若有任何進度，則可到校務會議報告。此案隨後也獲會議通過。