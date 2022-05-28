南韓29歲知名實況主「企鵝妹」（윰찌니，Jinny），以清純形象在網路上爆紅，近年來她進軍美國實況圈，風格轉為辛辣大膽，還自爆性癖，引發不少爭議，日前她參加動漫時，嘲笑一名打扮成蜘蛛人的身障小孩是「史蒂芬霍金蜘蛛人」，被砲轟嚴重失言，近日她到馬來西亞檳城開直播，過程被一位怪人搭訕狂酸，引起粉絲熱議。

企鵝妹曾在台灣留學，接著轉往歐美發展，形象從清純甜美逐漸轉向大尺度，在Instagram擁有26萬人追蹤，一言一行都備受關注。近期她到馬來西亞旅遊順便直播，沒想到遇到一位陌生人直接批評「妳不覺得這樣直播很悲哀嗎？拿著自拍棒到處直播，這就是妳想做一輩子的職業嗎？可悲。」，雖然企鵝妹有想要解釋，但該男子還是堅持自己的想法。

這讓企鵝妹氣到不忍，反嗆對方「我覺得你才可悲，這是時下最酷的職業好不好」，途中她還試圖想和對方解釋這個職業的內容，卻還是遭對方打槍「我覺得妳很正，我認為這就是觀眾們看妳直播的原因」，甚至酸看企鵝妹直播的人顏值都很低。事後該男子問企鵝妹要不要跟他喝一杯，被企鵝妹秒拒絕，該男子把事情扯到觀眾上「妳這樣是讓妳的觀眾失望」，企鵝妹闡述聊天室觀眾的反應，表示觀眾們都叫她快逃，遠離這個沒禮貌的人，還有的叫該男子滾。

該男子聽到後反駁：「他們只是嫉妒我，他們都只是想跟妳愛愛。」，這段話徹底惹怒企鵝妹，有觀眾推測這個陌生男子應該是專門挑旅客搭訕，後來該男子過了好一段時間才離開，結束這場鬧劇。