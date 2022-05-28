疫情在台大爆發，孩子也有可能一路居家學習到過完暑假，家長當然也需要在家照顧孩子，電視業者也看準接下來暑假時間，民眾大多會長時間待在家防疫，為了體驗居家更佳的娛樂影音體驗，紛紛推出全新電視機種及優惠活動，Sony更宣布正式引進集結了索尼影業人氣電影的BRAVIA CORE影音平台，讓消費者又多了一個串流平台的看電影、追劇選擇。

Sony全新的BRAVIA XR系列皆搭載獨家研發的新一代獨家認知智慧處理器XR，可完美驅動不同面板機種最佳表現。（Sony提供）

Sony Z9K、A95K系列均已內附全新BRAVIA CAM專屬鏡頭配件，可依據觀看者的位置和距離，即時自動校正畫面亮度、音場及調整人聲，更支援手勢控制、自動省電模式等功能。（Sony提供）

Sony全新BRAVIA XR系列MASTER Series Z9K，85吋，價格未定，預計7月中起在台上市。（Sony提供）

Sony全新BRAVIA XR系列X95K，共推出65、75、85吋選擇，75吋定價20萬9900元、85吋定價26萬9900元，預計本月底在台上市。（Sony提供）

Sony近日就推出了全新的BRAVIA XR系列，包括日本製旗艦級MASTER Series 8K Mini LED Z9K 、4K OLED A95K (QD-OLED)及A90K系列，還有高階的4K Mini LED X95K、4K LED X90K 及4K OLED A80K系列，全系列皆搭載獨家研發的新一代認知智慧處理器XR，可高效驅動最新Mini LED 及QD -OLED系列機種，同時皆為獨家Perfect for PS5推薦機種，具備4K/120fps、可變更新率和自動低延遲模式以高效發揮超人氣PS5主機最大潛能。而Mini LED機種的Z9K、X95K系列，就主打以XR極致精準背光控制精準控制面板背光源，以達到細膩無光暈的高亮度表現，就算深邃黑階及自然中間色調也能完美呈現；QD-OLED機種的A95K系列則藉由XR原色顯示Max技術，打造極寬廣色域、重現真實世界的色澤層次和色調，搭配數百萬個可獨立發光像素，釋放更豐富的色彩，帶來逼真的影視體驗，均預計全新系列將於7月初在台販售；而預算不多的則可考慮4K入門款液晶機種X85K及X80K，現提供43-85吋等多尺寸選擇。

LG OLED C2為全球首款42吋OLED電視，具備0.1毫秒反應時間與低輸入延遲，支援HDMI 2.1、NVIDIA G-Sync、AMD FreeSync Premium等，可是電競遊戲的最佳顯示器。（LG提供）

LG OLED C2極致系列擁有業界最齊全OLED尺寸，包括48、55、65和83吋以外，還有全球首款42吋OLED電視，定價5萬9900元起、LG會員限定價5萬8702元起。（LG提供）

LG OLED evo G2零間隙藝廊系列，推出了55、65、83吋選擇，定價9萬9900元、LG會員限定價9萬7902元起。（LG提供）

LG日前也就特別在官方線上商城推出全新OLED evo G2零間隙藝廊系列與OLED C2極致系列限量早鳥預購，此次兩款新機均採用全新OLED面板，搭載α9第五代AI 4K影音處理晶片與智慧增亮引擎，G2 OLED亮度提升30%、C2 OLED提升20%，以打造影音支援再進化打造更大膽的視覺效果，在家也能享受家庭劇院之餘，更通過德國萊茵護眼認證和全球安全科學機構 UL低藍光不閃爍以及無眩光認證，具備0.1毫秒反應時間與低輸入延遲，最多可配置4個HDMI連接埠，支援HDMI 2.1、NVIDIA G-Sync、AMD FreeSync Premium等，方便成為電競遊戲的最佳顯示器，一次滿足影音與娛樂的體驗，現各尺寸在官方線上商城推出限量5台享5.2%折扣，最高可折2萬2822元，不必出門也能升級家中頂級視聽娛樂體驗。

三星商城在6月1日到30日期間推出購買75吋以上2022年電視，上傳訂單憑證或發票即享百萬賓士抽獎資格。（三星提供）

三星全新的電視產品陣容「Neo QLED 8K量子電視」，共推出65吋、75吋及85吋等選擇，定價12萬9900元起。（三星提供）

三星於本月則推出了全新的電視產品陣容「Neo QLED 8K量子電視」，以指標性金屬量子點顯色技術去呈現100%色域空間，擴充至20個獨立AI神經演算效能的Neo 8K 量子AI高效處理器，更能提升畫面清晰度，就算不是8K影像也能感受絕佳的畫面，加上AI量子程式演算科技獨立控制光影表現，再以立體景深強化技術即能帶來如臨實境之感，搭配三星獨家魔術音效充分發揮Dolby Atmos呈現真實天空聲道，還能結合三星Soundbar開啟獨家魔幻音場2.0，即能享受加乘的環繞立體效果，更領先業界首創無線Wi-Fi支援杜比全景聲，同時更搭載首創的超寬電競螢幕比能設定成21：9或32：9之餘，更能升級支援多重視窗功能可同步瀏覽攻略或戰區地圖等，不僅滿足消費者對影音高感體驗的需求，更完全照顧到遊戲玩家實際的需求；6月1日到30日期間三星串聯線上網路商城與線下實體門市推出「618贏家購物節」，在三星商城透過LINE購物搭配LINE Pay結帳，享LINE POINTS最高6+18%回饋，買75吋以上的2022年電視，更有機會抽百萬賓士轎車。