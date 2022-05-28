「甜心教主」王心凌最近參與《乘風破浪》（原名：《乘風破浪的姐姐》）人氣再度攀升，尤其是在首集中驚喜復刻當年的《愛你》掀起一股回憶殺，影片也因此引來瘋傳。而Youtuber「破先生」透露，看了節目的完整版後，覺得粉絲不該再吐槽剪輯給王心凌的畫面少，認為王心凌反而要感謝剪輯，編輯得宜才讓她順利紅了一波。

Youtuber「破先生」表示，王心凌的爆紅確實該感謝播出節目芒果台的剪輯，原因在於大家熟知的播出版和完整版有很大的不同，播出版的結尾是王心凌唱完《愛你》的歌詞後露出燦笑比了手指愛心，但其實完整版是王心凌唱完後表演了25秒的性感熱舞，最後才比出手指愛心，王心凌原本的決定不難理解是想表現舞技和成熟的一面，但說實話看來會沒這麼連貫，原先滿滿的「甜心」氣質也會被沖淡。

網友挖出王心凌表演《愛你》的完整版。（圖／翻攝自王心凌 Cyndi Wang臉書）

別再吐槽芒果給王心凌鏡頭少了她爆紅最該感謝的就是芒果剪輯

「破先生」強調，王心凌所跳的這段舞沒有不好，只是當下校服風打扮的她會「畫風突變」，且「全能」不一定好，剪掉這段反而原汁原味重現了大眾過去的回憶，再銜接上其他來賓比愛心的反應，才將王心凌「甜妹」的特點做到極致，因此走紅。

網友在長沙遇到王心凌。（圖／翻攝自退役娛樂圈頂流微博）

而從完整版120分鐘看來，第一集王心凌的單人鏡頭原本只有7分鐘，正好是30位姐姐的平均數，可見王心凌原本不是一開始製作單位想捧的「主咖」，從主題曲《乘風》的站位看來，節目組原本重視的是那英、寧靜、于文文、鄭秀妍和Twins，王心凌的位置僅在阿嬌旁邊，未料王心凌第一集爆紅，應該不是製作單位預料中的事。

王心凌和吳謹言。（圖／翻攝自退役娛樂圈頂流微博）

而王心凌之後吳莫愁、黃小蕾、吳謹言被分到同組，即將進行第一次表演，表演的造型出爐，可見綁著包子頭的她依舊相當甜美，還有人分享在長沙遇到她和吳謹言，稱讚王心凌白到發光，私下聲音也超甜，更有人發現穿著緊身上衣的王心凌超有料，讚：「姐姐身材好辣」。