新北市長侯友宜28日前往板橋區蕭中正醫院視察莫德納與BNT兒童疫苗接種情形，對於中央研議未來開放邊境議題，侯呼籲中央希望做好醫療量能保護、提高國內疫苗施打率、有層次開放外國入境、觀察國際變異株情勢，並向民眾及地方政府充分說明。（姚志平攝）

侯友宜視察兒童疫苗接種情形。（王揚傑攝）

兒童BNT疫苗5月25日開始施打，今（28）日是周休假日，一早6時許就有許多家長帶小孩到合約醫療院所排隊接種疫苗，新北市長侯友宜上午專程到板橋蕭中正醫院關心疫苗施打情形，並感謝醫護人員配合接種作業，侯友宜表示，今天預計可施打1萬劑以上疫苗，只要中央疫苗撥補不斷，新北市會快速把需要施打疫苗的孩子們施打完畢。

侯友宜表示，假日父母帶孩子來打BNT疫苗，非常地踴躍，爸爸媽媽都很想讓孩子先打疫苗，我們完全可以理解父母保護孩子的心情，所以今天233家診所、29個衛生所、26個醫院都可以施打疫苗，預計今天會施打近1萬劑以上。

侯友宜說，中央發配新北市兒童BNT疫苗9.5萬劑，會快速提供到各診所、衛生所等醫療體系，快速幫孩子們施打，只要中央的疫苗能夠源源不斷提供，新北市會快速把需要施打疫苗的孩子們趕快施打完畢。

新北市衛生局表示，為保護5歲以上兒童健康，新北市自5月3日起採醫療團隊進駐校園方式，於221所國小集中接種莫德納疫苗，並自5月25日起於221所國小及附幼集中接種BNT疫苗，市立及私立幼兒園將於全市29區選定的國小開設施打站，由家長陪同到校施打，並同步於醫療院所設置兒童專診，包括26家醫院、233家診所、29區衛生所，共288處接種地點，由家長陪同至各合約醫療院所預約接種，並依中央配賦疫苗情形及兒童接種狀況調整開診量，提升兒童保護力。

侯友宜視察兒童疫苗接種情形。（王揚傑攝）