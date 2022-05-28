長輩打疫苗送禮券跟快篩。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣BNT社區接種場次。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣28日新增2509例新冠肺炎本土確診案例，分別為1206名男性和1303名女性，年齡0-100歲，12歲以下320人，65歲以上241人，多數為18-64歲青壯年，約占72％。無症狀者2432人，約占97％。新竹縣65歲以上長者確診比率有上升趨勢，以往約5％-7％，今天則升至近10％，呼籲未完成3劑疫苗接種的長者，請盡速施打以提升保護力。

2509例的地區分布為竹北市677例、竹東鎮493例、湖口鄉616例、新豐鄉278例、新埔鎮91例、關西鎮90例、芎林鄉70例、橫山鄉35例、寶山鄉52例、北埔鄉24例、峨眉鄉11例、尖石鄉45例、五峰鄉27例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離306人、居家照護27301人。

竹縣衛生局說明，據疾病管制署統計資料顯示，對18-74歲民眾而言，完整接種3劑疫苗較未接種疫苗者在感染新冠肺炎後可減少90％以上的死亡率。請長輩把握時間盡早接種疫苗，提昇保護力。為鼓勵65歲以上（原住民55歲以上）長者踴躍接種疫苗，自28日起除原先針對長者打疫苗贈送1000禮券活動延長至6月30日，並額外加贈2支快篩試劑。

衛生局說明新竹縣疫苗接種規畫，BNT疫苗合約院所均提供接種服務，請民眾依各院所時間預約接種。為服務鄉親，縣府日前已協調新仁醫院團隊在5、6月開設多場BNT社區接種站，近日盤點疫苗數量仍足夠，特別再增設接種站提升接種量能，請鄉親多加利用。

BNT校園接種部分，因12-17歲青少年實施過基礎劑接種，現階段以5-11歲國小集中接種為優先，之後再依疫苗量能安排12-17歲青少年追加劑校園接種。5-6歲幼兒園學童可能無法完整表達接種前後身體狀況和感受，因此不辦理校園集中接種，請家長帶幼童至合約院所或接種站施打。未能在校園接種的學童及青少年都可到本縣合約院所接種疫苗，提醒家長事先詢問預約。

目前兒童莫德納疫苗持續接種，新竹縣校園接種莫德納場次雖已結束，尚未接種疫苗的6-11歲學童仍可由家長帶學童至本縣6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所預約接種。

自5月16日起，開放65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者（即建議接種基礎加強劑之對象），在第1次追加劑間隔5個月後可接種第2次追加劑（即第4劑）。