香港行政長官林鄭月娥在在《香港國安法》法律論壇致辭表示，香港特區在維護國家安全工作上仍屬初階，必須認清目前形勢依然嚴峻複雜，在國安法實施後，仍面對不少挑戰，尤其是外圍政治局勢波動，圍堵中國的外部勢力不斷冒起，本地激進滋事分子鼓吹恐怖主義，地下組織仍然蠢蠢欲動，她希冀下屆政府進一步提高政治意識、國安意識，大局觀，及不畏鬥爭的精神。

林鄭月娥指出，在國安法實施前，香港正經歷社會動亂，威脅市民的人命財產安全，頒布實施《香港國安法》是香港的定海神針，令在香港法律基礎穩固的機制上，全面及高效有力落實國安法。

國安公署署長鄭雁雄在論壇致辭表示，國安法實施2年，已經釋除市民對法律的誤解及疑慮，事實證明過去2年香港由大亂變大治，證明國安法是維護國家安全及香港長期繁榮穩定的治本之策，特區政府的執法管治力量加強，令反中亂港分子及組織落入法網及解散，社會秩序回復安全穩定，整體輿論生態日趨理性，改革通識科等有效堵塞國家安全漏洞。

鄭雁雄表示，一國兩制的根本宗旨、原則及底線，都是維護國家主權安全和發展利益，無國家安全，一國兩制就是無本之木、無源之水，保障國家安全才是對一國兩制行穩致遠最有力措施。