國民黨台北市議員徐巧芯遭爆料在紅線違規停車，甚至傳出對員警施壓，如今再爆出案外案，徐沒有把口罩戴好，對員警表明身分，遭檢舉依《傳染病防治法》開罰3000元，外界質疑她是為了表名身份才拉下，但她今強調自己是因為「嘴巴油油」才脫下，絕非特地秀給警方看，且講話過程中她就盡快戴上了。

徐巧芯今早現身北市議會，親上火線回覆近期爭議，她除了強調自己絕無施壓、違停做法做法也不對，對於自己當時特地拉下口罩到下巴，對著員警表明「我是徐巧芯」一事，也做出相應說明。

徐巧芯說，自己計算拉下口罩的時間大約不到8秒鐘，就發現不對趕快發上口罩，對於大家看完影片後，對於每個環節的質疑，她都會理解且接受，今天出面就是要說明自己她的想法和思路，畢竟公眾人物必須要接受公評，還是要對違規停車和後續造成的紛擾，再次表達歉意。

不過外界質疑，為何要特地表明自己的身份，徐巧芯則說，當時員警正在看她先生的身分證，配偶欄也有她的名字，且自己只是習慣性介紹名字，如果沒有自我介紹也蠻怪的，是直覺反應，也沒有說因為自己是議員所以不要開單，不過大家各有解讀，這也是她的問題，謝謝外界檢驗。